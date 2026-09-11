Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesindeki Zorevka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrişino yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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