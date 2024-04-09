Rusya FSB Müdürü, Ukrayna ve Batılı ülkelerin Rusya'da terör saldırıları düzenlediğini iddia etti

Güncel

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna ve Batılı ülkelerin, uluslararası terör örgütlerini kullanarak Rus topraklarında suçların işlenmesini organize ettiğini ileri sürdü.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinin (NAK) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bortnikov NAK üyeleriyle toplantı düzenledi.

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 terör saldırısının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının buna kanıt olduğunu kaydeden Bortnikov, bu vesileyle terör saldırılarına karşı ek güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.