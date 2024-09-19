Rusya, Georgiyevka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rusya, Georgiyevka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Georgiyevka'nın kontrolünün sağlandığını açıkladı.

19.09.2024 15:55
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Georgiyevka yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Georgiyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna ordusunun iletişim merkezi, kritik öneme sahip havaalanı altyapısı, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 41 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 31 bin 765 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 167 tank ve zırhlı araç, 1455 çok namlulu roketatar, 14 bin 813 obüs ve havan topuyla 26 bin 203 özel askeri araç imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 14 bin 950 askerini, 122 tankını, 52 piyade savaş aracını, 93 zırhlı personel taşıyıcısını ve 768 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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