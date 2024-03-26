Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Van Büyükşehir Belediyesi Filosuna 13 Hizmet Aracı Ekledi

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna dahil etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti ve Van'ın imar, ihya ve inşa edilmesi için çalıştıklarını vurguladı.