Rusya Harkiv'de Kopanki'yi Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Harkiv'de Kopanki'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Harkiv'deki Kopanki yerleşimini kontrol altına aldığını duyurdu.

26.11.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim biriminin kontrolünü ele aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 135 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) yönetim merkezine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, söz konusu İHA merkezinden Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, (Zaporijya bölgesindeki) Energodar kenti ve Zaporijya NGS'ye 5 kez saldırı düzenledi. Bunların üçünde İHA'lar kullanıldı. Saldırı sonucunda ölen olmadı, ancak bir idari binada küçük hasar oluştu. NFS personeli, radyoaktif durumu izleyerek çalışmaya devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 719 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 508 tank ve zırhlı araç, 1492 çok namlulu roketatar, 18 bin 562 obüs ve havan topu ile 28 bin 739 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun geçen hafta Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini kontrolüne aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Harkiv'de Kopanki'yi Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Harkiv'de Kopanki'yi Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.