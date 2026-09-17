Rusya, Harkiv ve Zaporijya'da iki yerleşim yerini ele geçirdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Malaya Volçya ile Zaporijya bölgesindeki Rozovka yerleşim yerlerini ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği öne sürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Malaya Volçya ile Zaporijya bölgesinde Rozovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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