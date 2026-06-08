Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Himik yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Himik yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
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