Rusya Himik'i Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rusya Himik'i Kontrol Altına Aldı

08.06.2026 19:08
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Himik yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Himik yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Himik yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Himik'i Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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