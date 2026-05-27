Rusya ile Afganistan Arasında Askeri Anlaşma

Rusya ile Afganistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.
Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmedi.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.
