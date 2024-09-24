Rusya ile Üç Ülke Anlaşma İmzaladı

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Mali, Nijer ve Burkina Faso, Rusya ile telekomünikasyon ve gözetleme uyduları almalarını sağlayacak bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, üç ülkeden bakanlar, Mali'nin başkenti Bamako'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileriyle bir araya gelerek anlaşmaya ilişkin görüşme yaptı.

Mali Maliye Bakanı Alousseni Sanou, yapılan anlaşmanın, her üç ülkede de sınır gözetimini ve ulusal güvenliği artıracağını, aynı zamanda güvenli iletişimi mümkün kılacağını belirtti.

Sanou, ayrıca uyduların sel, kuraklık ve yangın gibi acil durumları izlemelerine ve bunlara müdahale etmelerine yardımcı olacağını dile getirdi.