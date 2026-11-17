Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde askeri sanayi tesisleri ile enerji, ulaşım ve liman altyapılarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair açıklama yapıldı.

Rus ordusunun gece, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde askeri sanayi tesisleri ile enerji, ulaşım ve liman altyapılarına yönelik saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Saldırılar sonucu başkent Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği "Tehno-Links" ve "Ukrplastik" askeri sanayi fabrikaları ile askeri yüklerin kara ve demir yoluyla taşınmasında kullanılan "Güney" ve "Kuzey" köprülerinin vurulduğu aktarılan açıklamada, "Zaporijya kentinde füze üreten Motor Sich fabrikası ve Omelçenko makine imalat fabrikası, Çerkası bölgesinde de radyoelektronik sanayi alanında faaliyet gösteren fabrika hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Dnipropetrovsk bölgesinde ise füzelerin üretildiği "Yujmaş" makine imalat fabrikası, katı roket yakıtı üretim tesisi ve bunların çalışmasını sağlayan trafo merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Harkiv bölgesinde bir termik santralin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda askeri yüklerin depolanması için kullanılan altyapı tesisleri, Çornomorsk Limanı'na askeri yükler taşıyan bir gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.