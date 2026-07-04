Rusya, Konstantinovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Korgeneral Sergey Rudskoy, Donetsk bölgesinde ele geçirdikleri Konstantinovka şehrinin, Ukrayna ordusunun en iyi tahkim edilmiş savunma alanı olduğunu belirterek, tüm önlemlere rağmen Ukrayna askerlerinin şehri elde tutamadığını söyledi.

Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği brifingde, Güney askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucunda Konstantinovka şehrinin ele geçirildiğini belirtti.

Söz konusu şehrin önemli sanayi ve lojistik merkezi olduğunu vurgulayan Rudskoy, bu yerleşim biriminin Kiev yönetiminin, Donbas'taki son önemli kalesi olan Kramatorsk-Slavyansk bölgesine ulaşmada kilit rol oynayan büyük bir sanayi ve lojistik merkezi olduğuna dikkati çekti.

Rudskoy, Konstantinovka'nın yüzölçümü ve nüfusu bakımından Donbas'ın 7. büyük idari merkezi, 2022'nin başında nüfusunun 78 binin üzerinde olduğunu hatırlatarak, şehrin cam sanayisinin başkenti ve Ukrayna'nın doğusundaki en büyük demir metalurji merkezlerinden biri, ayrıca önemli bir demiryolu ulaşım merkezi olarak kabul edildiğini anlattı.

Ukrayna ordusunun ana savunma hattını oluşturan 4 kaleden biri

Ukrayna'nın 2014'te şehirde iyi tahkim edilmiş bir savunma sistemi inşa ettiğini aktaran Rudskoy, "Genel olarak Konstantinovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en tahkim edilmiş ve iyi yapılandırılmış savunma alanıydı. Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Donbas'taki Ukrayna ordusunun ana savunma hattını oluşturan 4 kale şehrinden biriydi." diye konuştu.

Rudskoy, Ukrayna ordusunun aldığı önlemlere rağmen, Rus birliklerinin saldırısına karşı şehri elde tutmayı başaramadığını dile getirerek, Rus Güney birlikleri mensubu askerlerin Ukrayna ordusunun tedarik ve rotasyon sorunlarından yararlanarak Konstantinovka'yı ele geçirdiğini bildirdi.

Korgeneral Rudskoy, operasyon sırasında "13 bin 500 Ukraynalı asker, 14 tank, 283 zırhlı muharebe aracı, 1400 askeri araç, 200 top ve 8 çok namlulu roket atarın imha edildiği" bilgisini paylaştı.

Konstantinovka'yı kurtaran askeri birliklerin halihazırda bir sonraki savunma noktası olan Drujkovka yerleşim birimini ele geçirme hedefiyle aralıksız taarruzlarına devam ettiğini kaydeden Rudskoy, "Başkomutan Vladimir Putin'in, Donbas'ın kurtuluşu için belirlediği görevler yerine getirilecektir." dedi.

Kremlin, dün akşam Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Ukrayna ordusundan alındığını duyurmuştu.