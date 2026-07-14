Rusya\'nın Dış Ticaret Fazlası Artıyor

MOSKOVA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın dış ticaret fazlası 2026 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 59,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam dış ticaret hacmi ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 295,7 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Aynı dönemde ihracat yüzde 8,5 artarak 177,4 milyar ABD dolarına, ithalat ise yüzde 8,1 artışla 118,3 milyar ABD dolarına yükseldi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 54,2'sini oluşturan maden ürünleri, ihracatının bel kemiği olmaya devam etti. Makine, ekipman ve ilgili ürünler ise yüzde 48,6'lık pay ile en büyük ithalat kalemini oluşturdu.

Asya ülkeleri, Rusya'nın toplam dış ticaret hacmindeki payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artışla yüzde 74,8'e yükselterek ülkenin en önemli ticaret partnerleri olmayı sürdürdü. Avrupa ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artışla ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 18'ini oluşturdu.

Verilere göre Amerika kıtası ülkeleri ile ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 gerileyerek toplam dış ticaret hacminin yüzde 3,7'sini oluşturdu. Afrika ülkelerinin toplam ticaret hacmindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 düşüşle yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.