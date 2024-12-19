Rusya'nın Donetsk'teki İlerleyişi - Son Dakika
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Rusya'nın Donetsk'teki İlerleyişi

Rusya, Donetsk'te Zelenovka ve Novıy Komar'ı kontrol altına aldı.

19.12.2024 13:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünü ele aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bini aşkın insansız hava aracı (İHA), 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 844 tank ve zırhlı araç, 1502 çok namlulu roketatar, 19 bin 822 obüs ve havan topu ile 29 bin 326 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Donetsk bölgesindeki Trudovoye ve Starıye Ternı yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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