Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğalgaz ve kömür ihracatı düştü

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ST. PETERSBURG, 21 Mart (Xinhua) -- Rusya Enerji Bakanlığı, dost olmayan ülkelere geçen yıl yaptıkları doğalgaz ve kömür ihracatı oranının önceki yıla göre yaklaşık yarı yarıya düştüğünü duyurdu.

Duma Enerji Komitesi üyeleriyle Çarşamba günü bir araya gelen Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, Rusya'nın 2023 yılında dost olmayan ülkelere doğalgaz ihracatındaki payının, bir önceki yıl yüzde 49,2 olan seviyeden yüzde 24,1'e, kömürün payının ise yüzde 39,8'den yüzde 18'e düştüğünü söyledi.

Bakan, Rusya'nın bu ülkelere sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatındaki payının ise yüzde 84,6'dan yüzde 78,7'ye düştüğünü bildirdi.

Rusya'da hükümet, Mart 2022'de Rus hükümeti, şirketleri ve vatandaşlarına karşı dostane olmayan eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini hazırlamıştı. Liste daha sonra genişletilmişti.