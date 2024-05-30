Rusya, Progress MS-27\'yi Uluslararası Uzay İstasyonu\'na fırlattı

Rusya'nın Progress MS-27 insansız kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
Progress MS-27 insansız kargo aracının uzaya fırlatılma anı, Rusya'nın Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayınlandı.
Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 12.42'de gerçekleştirilen fırlatma anını çok sayıda yabancı turist yerinde izledi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamını desteklemek için yaklaşık 2,5 ton yük götüren Progress MS-27'nin 1 Haziran'da istasyona ulaşması bekleniyor.
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