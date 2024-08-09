- Rusya'nın Ukrayna'daki süpermarkete saldırısında can kaybı 14'e yükseldi
DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Rusya güçlerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete bugün düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, can kaybının 14'e, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi.
Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin ise, "Savaş alanındaki hiçbir durum sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz" dedi.
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