Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı

14.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusu, Ukrayna'ya 68 füze ve 430 İHA ile saldırdı; 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 68 füze ve 430 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 68 füze kullandığı bilgisi paylaşılarak, ayrıca 430 İHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 58 füze ve 402 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan füze ve İHA'ların ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda 4 kişi öldü

Ülkesine yönelik gerçekleşen hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın yoğun saldırı düzenlediğini vurguladı.

Zelenskiy, saldırının Sumi, Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Mıkolayiv bölgelerine yapıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın saldırısının ana hedefinin Kiev bölgesindeki enerji altyapısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülke genelinde okul ve apartmanlar gibi sivil altyapının da hasar gördüğünü açıkladı.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 4 kişinin öldüğünü ifade eden Zelenskiy, "Birçok kişi yaralandı ve insanlar hala tıbbi yardıma başvuruyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:56:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.