Rusya Robotik Haftası St. Petersburg'da forum, sergi ve yarışmayla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Robotik Haftası çarşamba günü St. Petersburg'da başladı. Etkinlik, uluslararası robotik forumu, inovasyon sergisi ve üniversite öğrencilerine yönelik dijital beceri yarışmasıyla gelişmeleri sergilemeyi ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.
ST. PETERSBURG, 19 Kasım (Xinhua) -- Rusya Robotik Haftası çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.
Robotik alanındaki gelişmeleri sergilemeyi, teknolojik etkileşimi ve inovasyon alanındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında uluslararası robotik forumu, robotik inovasyon sergisi ve üniversite öğrencilerine yönelik dijital beceri yarışması düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
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