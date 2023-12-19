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Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusundaki asker sayısının 1 milyon 500 bine çıkarılacağını açıkladı. - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusundaki asker sayısının 1 milyon 500 bine çıkarılacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dış tehditlere karşı Rus ordusundaki asker sayısının ileride 1 milyon 500 bine kadar çıkarılacağını açıkladı. Şoygu ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı ciddi kayıplar verdiğini ve Rusya'nın askeri savunma alanındaki üretim kapasitesinin 4 katına çıkarıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusundaki asker sayısının 1 milyon 500 bine çıkarılacağını açıkladı.
19.12.2023 - 17:59,
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ileride dış tehditlerle orantılı şekilde Rus ordusundaki asker sayısının 1 milyon 500 bine kadar çıkarılacağını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savunma Bakanlığı genişletilmiş üst düzey yetkililer toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Şoygu ve askeri yetkililer katıldı.

Şoygu, burada yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Özel askeri operasyonun başlamasından önce Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin topraklarından beş kat daha büyük bir alan Rus askeri gruplarınca kurtarıldı. Referandumların sonucunda Rusya Federasyonu'na toplam 83 bin metrekarelik yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip dört yeni bölge dahil edildi. Azak Denizi'nin sularında Rusya'ya ait askeri deniz alanı oluşturuldu." dedi.

Ukrayna ordusunun haziranda Rus askeri güçlerine karşı başlattığı saldırı esnasında "ciddi" kayıplar verdiğini öne süren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ölü ve yaralı asker sayısı 383 bini aştı. 14 bin tank, piyade ve zırhlı araç, 553 uçak ve 259 helikopter, 8 bin 500'ü aşkın obüs ve havan topu vuruldu. 1427'si Polonya, 466'sı ABD, 344'ü İngiltere'den dahil olmak üzere toplam 5 bin 800'den fazla paralı savaşçı etkisiz hale getirildi. Ukrayna'da 103 savaş suçlusu yok edildi."

"Askeri savunma alanındaki üretim kapasitesi 4 katına çıkarıldı"

Rus ordusunun silahlandırılmasına devam edildiğini dile getiren Şoygu, ülkesinin askeri savunma alanındaki üretim kapasitesinin 4 katına çıkarıldığını aktardı.

Şoygu, yıl içinde orduya yaklaşık 490 bin sözleşmeli ve gönüllü askerin alındığını, orduda yabancı "gönüllü" sayısının 7 kat arttığını, paralı savaşçı sayısının 6 kat azaldığını, toplam 650 bin askerinin Ukrayna'da "tecrübe kazandığını" kaydetti.

Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusundaki asker sayısını 1 milyon 320 bine çıkarılması yönünde kararname imzaladığını anımsatan Şoygu, "İleride dış tehditlerle orantılı şekilde Rusya Silahlı Kuvvetlerinde asker sayısı 1 milyon 500 bine kadar çıkarılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı, Rus ordusundaki asker sayısının 1 milyon 500 bine çıkarılacağını açıkladı. - Son Dakika


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