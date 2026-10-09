Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev Limanı'nda askeri yük taşıyan gemiyi vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev Limanı'nda askeri yük taşıyan gemiyi vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'na İHA'larla düzenlenen saldırıda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, dün 20.00'den bu sabah 08.00'e kadar çeşitli bölgelerde 505 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki Nikolayev Limanı'na düzenlenen saldırı sonucunda askeri yük getiren bir kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında dün yerel saatle 20.00'den bu sabah 08.00'e kadar Moskova bölgesi dahil çeşitli bölgelerde Rus hava savunma sistemlerinin 505 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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