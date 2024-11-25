Rusya Tahıl İhracatında Düşüş Bekliyor

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MOSKOVA, 25 Kasım (Xinhua) -- Rusya bu tarım sezonunda 55-60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planlıyor. Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre geçen yıl ise 72 milyon ton tahıl ihraç edilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev, "Toplam tahıl hasadı, 83 milyon tonu buğday olmak üzere 130 milyon tona ulaşacak. Buna göre Rusya, bu sezon (1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025) 55-60 milyon ton tahıl ihraç edebilecek" dedi.

Patruşev, Rus çiftçilerin bu yıl bazı bölgelerde bahar aylarında yaşanan don hasarı, yaz aylarında görülen kuraklık ve hasat sezonundaki şiddetli yağışlar gibi zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldığını sözlerine ekledi.

Patruşev, "Tarım sektörümüzün gelişmiş teknolojik yetenekleri sayesinde makul düzeyde bir hasat yapmayı umuyoruz. Böylece iç piyasa talebini tam anlamıyla karşılayacak ve hem hammadde hem de işlenmiş ürün olarak yüksek ihraç potansiyelimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.