Rusya: Transdinyester'e Destek Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya: Transdinyester'e Destek Verilecek

21.05.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, Transdinyester'deki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirterek, "Transdinyester'deki yurttaşlarımıza yönelik her türlü saldırganlığa karşılık verilecek." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınma sürecini kolaylaştıran kararname imzaladığına dikkati çeken Zaharova, Moldova yönetiminin buna tepki vermesini eleştirdi.

Zaharova, "Transdinyester'de yaşayan yurttaşlarımıza yönelik her türlü saldırganlığa karşılık verilecek. Rusya Federasyonu, yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tüm araçları kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Kişinev'in Rusya'ya karşı siyaset izlediğine işaret eden Zaharova, Moldova'yı ziyaret eden Rus vatandaşlarının gümrükte çeşitli gerekçelerle sorgulandığını, bazılarının ise gözaltına alındığını söyledi.

Zaharova, Moldova'ya ziyaretin güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bu bağlamda Moldova'yı ziyaret etmenin risklerini dikkate almayı tavsiye ediyoruz." dedi.

"Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların uzatılması için elinden geleni yapıyor"

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'daki çatışmaların uzatılması için elinden geleni yaptığını belirten Zaharova, "Ukrayna krizinin çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedik ancak çözümün, Rusya'nın ulusal güvenliğiyle ilgili temel çıkarlarını içermesi gerekiyor. Yapılan açıklamalar ve atılan adımlardan Avrupalı liderlerin bu yönde yaklaşım sergilemediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli Euroclear'da dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya 6 milyar 600 milyon avro aktardığını anımsatan Zaharova, "bunun yasa dışı ve soygun" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Kiev'in terör ve suç içerikli eylemlerini destekleyen ülkelere karşılık vermek hakkına sahip olduklarını" söyledi.

Sözcü Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarını denetleme kararını, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilk adım" olarak değerlendirdi.

"Aynı anda hem AB'ye hem Avrasya Ekonomik Birliğine üyelik mümkün değil"

Erivan'ın, Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan'ın Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı'na katılamayacağına dair Rusya'yı resmen bilgilendirdiğini aktaran Zaharova, toplantıya Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın katılacağı bilgisini paylaştı.

Sözcü Zaharova, buna benzer durumların sıkça yaşandığına dikkati çekerek, "Ancak sorun şu ki Ermenistan bunu artık sistematik olarak yapıyor." dedi.

Ermenistan'ın AB'ye üyelik yönünde siyaset izlediğine işaret eden Zaharova, aynı anda hem AB'ye hem Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyeliğin mümkün olmadığını vurguladı.

İran ve ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Zaharova, bu sorunun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Transdinyester'e Destek Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:00:08. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya: Transdinyester'e Destek Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.