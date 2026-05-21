Rusya: Transdinyester'e Destek Verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirterek, "Transdinyester'deki yurttaşlarımıza yönelik her türlü saldırganlığa karşılık verilecek." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınma sürecini kolaylaştıran kararname imzaladığına dikkati çeken Zaharova, Moldova yönetiminin buna tepki vermesini eleştirdi.

Zaharova, "Transdinyester'de yaşayan yurttaşlarımıza yönelik her türlü saldırganlığa karşılık verilecek. Rusya Federasyonu, yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tüm araçları kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Kişinev'in Rusya'ya karşı siyaset izlediğine işaret eden Zaharova, Moldova'yı ziyaret eden Rus vatandaşlarının gümrükte çeşitli gerekçelerle sorgulandığını, bazılarının ise gözaltına alındığını söyledi.

Zaharova, Moldova'ya ziyaretin güvenli olmadığını vurgulayarak, "Bu bağlamda Moldova'yı ziyaret etmenin risklerini dikkate almayı tavsiye ediyoruz." dedi.

"Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların uzatılması için elinden geleni yapıyor"

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'daki çatışmaların uzatılması için elinden geleni yaptığını belirten Zaharova, "Ukrayna krizinin çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedik ancak çözümün, Rusya'nın ulusal güvenliğiyle ilgili temel çıkarlarını içermesi gerekiyor. Yapılan açıklamalar ve atılan adımlardan Avrupalı liderlerin bu yönde yaklaşım sergilemediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli Euroclear'da dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya 6 milyar 600 milyon avro aktardığını anımsatan Zaharova, "bunun yasa dışı ve soygun" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Kiev'in terör ve suç içerikli eylemlerini destekleyen ülkelere karşılık vermek hakkına sahip olduklarını" söyledi.

Sözcü Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarını denetleme kararını, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilk adım" olarak değerlendirdi.

"Aynı anda hem AB'ye hem Avrasya Ekonomik Birliğine üyelik mümkün değil"

Erivan'ın, Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan'ın Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı'na katılamayacağına dair Rusya'yı resmen bilgilendirdiğini aktaran Zaharova, toplantıya Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın katılacağı bilgisini paylaştı.

Sözcü Zaharova, buna benzer durumların sıkça yaşandığına dikkati çekerek, "Ancak sorun şu ki Ermenistan bunu artık sistematik olarak yapıyor." dedi.

Ermenistan'ın AB'ye üyelik yönünde siyaset izlediğine işaret eden Zaharova, aynı anda hem AB'ye hem Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyeliğin mümkün olmadığını vurguladı.

İran ve ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Zaharova, bu sorunun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.