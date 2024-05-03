Rusya, Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldı

Rusya, Ukrayna\'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yılbaşından bu yana Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını söyledi. Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmaları sürdürdüğünü ve düşmanın savunma nokta sistemini bozmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna ordusunun kayıplarının arttığını ve Rusya'nın deniz ve kara kuvvetlerinde yapılan yeniden yapılandırmaları paylaştı.

03.05.2024 16:28
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yılbaşından bu yana Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını söyledi.

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmaları sürdürdüğünü aktaran Şoygu, "Rus birlikleri, temas hattı boyunca düşmanın savunma nokta sistemini bozmaya devam ediyor." dedi.

Şoygu, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka, Semenovka ve Berdıçi yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekerek, "Yılbaşından bu yana ülkemizin yeni bölgelerinde 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili Şoygu, "ABD ve müttefikleri, Ukrayna'dan savunma kabiliyetinin çökmesinin önlenmesini ve ne pahasına olursa olsun Rus birliklerinin durdurulmasını talep ediyor. Bunun sonucunda nisanda düşmanın günlük kayıpları 1000 askere yaklaştı. Bu yıl, Ukrayna 111 binden fazla askerini, 21 bini aşkın silah ve askeri teçhizatını kaybetti." diye konuştu.

Şoygu, Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Pasifik Filosu'nun sorumluluk alanındaki Kuril Adaları'nda gözlem noktaları oluşturulduğu, Arktika'da Kuzey Filosu'na bağlı 2 askeri kampın yeniden yapılandırıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldı - Son Dakika

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