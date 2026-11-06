Rusya, Ukrayna'da bir haftada askeri yük taşıyan 14 gemiyi vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri yük taşıyan 14 gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 31 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun bu tarihlerde Ukrayna'da askeri sanayi, lojistik, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile limanlara yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna'ya silah ve teçhizat taşıyan 14 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD üretimi 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve yaklaşık 5 bin 300 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği belirtildi.