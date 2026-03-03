Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

03.03.2026 13:04
Rusya, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kuzey birliklerinin Sumi bölgesindeki Bobılevka yerleşim birimini kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Dnyepr askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
