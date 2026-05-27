Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Yeri Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Granov, Zaporijya bölgesinde de Vozdvijevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladıklarını bildirmişti.
