Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Çaykovka, Zaporijya bölgesinde de Çarivnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
