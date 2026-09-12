Rusya, Ukrayna'da liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Ukrayna'da liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduğunu açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduklarını bildirdi. Açıklamaya göre Zaporijya, Dnipro ve Kriviy Rig kentlerindeki 4 metalürji fabrikası ile Çornomorsk Limanı'ndaki 2 kuru yük gemisi ve römorkör hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan, karadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Zaporijya, Dnipro ve Kriviy Rig kentlerindeki 4 metalürji fabrikasının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Çornomorsk Limanı'na yönelik saldırıda ise askeri yüklerin sevkiyatında kullanılan liman altyapı tesisleri, 2 kuru yük gemisi ile römorkörün hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Zaporijya, Dnipro, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ölümüne soruşturma 2 doktor gözaltında Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne soruşturma! 2 doktor gözaltında
Semih’in ölümünde şüpheden sanık yararlandı Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı! Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
Fransa’da Haenel’in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV’den kaldırıldı Fransa'da Haenel'in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV'den kaldırıldı
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 13:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement