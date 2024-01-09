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Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimini engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına İHA'larla düzenlemek istediği terör saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı. Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine yapılan saldırı girişimlerinde 6 İHA, Rus hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Rusya, Ukrayna\'nın İHA saldırı girişimini engelledi
09.01.2024 - 18:11,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine İHA'lar ile "terör saldırısı" düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin engellendiği ve 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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