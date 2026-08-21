Rusya, Ukrayna'nın Reni Limanı'na Saldırdı
Rusya, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndaki askeri depoları İHA ile vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndaki silah ve askeri teçhizat depolarını vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun kullandığı limanlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gece Reni Limanı'nda silah ve askeri teçhizat depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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