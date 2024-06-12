Rusya, Ukrayna ordusuna ait hava üslerini vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ordusuna ait hava üslerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildiği açıklamada, hava üslerine yönelik saldırılar yapıldığı belirtildi. Tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

12.06.2024 17:33
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava üslerinde uçak park yerleri ile altyapısına, yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktası, insansız deniz araçlarının hazırlandığı yerler, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik grup saldırısı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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