Rusya-Ukrayna Savaşında Sumy'daki Askeri Durum

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(SUMY) - ANKA Haber Ajansı, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yoğun yaşandığı Sumy kentindeki 21. Mekanize Tugayı'nı görüntüledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, ülkenin kuzeydoğusunda Rusya sınırına yakın Sumy kentindeki 21. Mekanize Tugayı'nı ziyaret etti. Savaşta çatışmaların en fazla yaşandığı bölgelerden birisi olan Sumy'de cepheye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan tugayda askerler çeşitli eğitimler alıyor. Çatışmaya hazırlık kapsamında askerler çeşitli senaryolarla pratik yapıyor.

Sumy Bölgesi Askeri İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Volodymyr Babych, Sumy şehrinin girişinde yer alan Asker Bayrak Anıtı önünde yaptığı açıklamada, anıtta Sumy bölgesinde bugüne kadar savaşmış ve savaşmaya devam eden Ukrayna ordusu birliklerinin bayraklarının bulunduğunu vurguladı. Türk bayrağının hikayesini anlatan Babych, "Umuyorum ki en yakın zamanda sizin gibi önemli dostlarımızın desteğiyle birlikte Ukrayna da o yıldızı görecek, kanla kavrulmuş bu topraklarda sonunda barış hakim olacak. Komşularımızla barış içinde yaşayacağımız refah dolu güzel günleri biz de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Babych, bir cenaze törenine yapılan saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve naaşın da zarar gördüğünü kaydederek, "Sumy bölgesini sessiz sakin gibi görüyorsunuz ama arka planda her gün böyle saldırılar maalesef devam ediyor" dedi. Bugüne kadar Sumy'de yaklaşık 17 bin yerin zarar gördüğünü dile getiren Babych, bunların çoğunluğunu sivil altyapının ve evlerin oluşturduğunu vurguladı.

Cepheye askeri teçhizatın taşındığı ve sivillerin tahliye edildiği yolun 40 kilometrelik bölümünde dron saldırılarının önlenmesi amacıyla örülen teller de görüntülendi. Babych söz konusu bölgede ayda yaklaşık 150-300 dronun düşürüldüğünü belirtti. Babych, Mayıs ayı itibarıyla 2026 yılında aralarında iki çocuğun bulunduğu 72 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.