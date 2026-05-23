Rusya-Ukrayna Savaşında Sumy'daki Askeri Durum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya-Ukrayna Savaşında Sumy'daki Askeri Durum

23.05.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk gazeteciler, Sumy'deki 21. Mekanize Tugayı'nı ziyaret etti, çatışmalar ve durum hakkında bilgi aldı.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(SUMY) - ANKA Haber Ajansı, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yoğun yaşandığı Sumy kentindeki 21. Mekanize Tugayı'nı görüntüledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, ülkenin kuzeydoğusunda Rusya sınırına yakın Sumy kentindeki 21. Mekanize Tugayı'nı ziyaret etti. Savaşta çatışmaların en fazla yaşandığı bölgelerden birisi olan Sumy'de cepheye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan tugayda askerler çeşitli eğitimler alıyor. Çatışmaya hazırlık kapsamında askerler çeşitli senaryolarla pratik yapıyor.

Sumy Bölgesi Askeri İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Volodymyr Babych, Sumy şehrinin girişinde yer alan Asker Bayrak Anıtı önünde yaptığı açıklamada, anıtta Sumy bölgesinde bugüne kadar savaşmış ve savaşmaya devam eden Ukrayna ordusu birliklerinin bayraklarının bulunduğunu vurguladı. Türk bayrağının hikayesini anlatan Babych, "Umuyorum ki en yakın zamanda sizin gibi önemli dostlarımızın desteğiyle birlikte Ukrayna da o yıldızı görecek, kanla kavrulmuş bu topraklarda sonunda barış hakim olacak. Komşularımızla barış içinde yaşayacağımız refah dolu güzel günleri biz de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Babych, bir cenaze törenine yapılan saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve naaşın da zarar gördüğünü kaydederek, "Sumy bölgesini sessiz sakin gibi görüyorsunuz ama arka planda her gün böyle saldırılar maalesef devam ediyor" dedi. Bugüne kadar Sumy'de yaklaşık 17 bin yerin zarar gördüğünü dile getiren Babych, bunların çoğunluğunu sivil altyapının ve evlerin oluşturduğunu vurguladı.

Cepheye askeri teçhizatın taşındığı ve sivillerin tahliye edildiği yolun 40 kilometrelik bölümünde dron saldırılarının önlenmesi amacıyla örülen teller de görüntülendi. Babych söz konusu bölgede ayda yaklaşık 150-300 dronun düşürüldüğünü belirtti. Babych, Mayıs ayı itibarıyla 2026 yılında aralarında iki çocuğun bulunduğu 72 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşında Sumy'daki Askeri Durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 00:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşında Sumy'daki Askeri Durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.