Rusya ve Çin Ortak Tatbikatı Sona Erdi

Rusya ve Çin donanmalarının Sarıdeniz'de "Deniz Etkileşimi-2026" isimli ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke donanmasının Sarıdeniz'de 6 Temmuz'da başlattığı "Deniz Etkileşimi-2026" isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

Tatbikatın son ermesi dolayısıyla Çin'in doğusundaki Çingdao kentinde düzenlenen törene Rus tarafından Tümamiral Sergey Sinko ve Çin tarafından Tümamiral Qiu Wensheng katıldı.

Sinko, burada yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında elde edilen deneyimin Rusya ve Çin'in denizcilik faaliyetlerinde kullanılacağını ve iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulunacağını söyledi.

Tatbikata, Rusya'nın Pasifik Filosu'na bağlı "Varyag" kruvazörü, "Rezkiy" fırkateyni, "Ufa" denizaltısı ve kurtarma gemisi "Igor Belusov" katıldı.

Çin tarafında ise "Kayfeng" ve "Anşan" muhripleri, "Vuhu" fırkateyni, ikmal gemisi "Kıkışili" ile denizaltı kurtarma gemisi "Yangçınghu" tatbikatta yer aldı.

İki ülkenin gemileri, tatbikatın ardından Asya-Pasifik bölgesinin sularında ortak devriye başlattı.

Rus ve Çin donanmalarının "Deniz Etkileşimi-2026" tatbikatı, 6 Temmuz'da başlamıştı.

Söz konusu tatbikat, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde düzenleniyor.