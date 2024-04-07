Rusya'ya ait Soyuz MS-24 uzay aracı başarılı şekilde Dünya'ya döndü

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MOSKOVA, 7 Nisan (Xinhua) -- Rusya'ya ait Soyuz MS-24 uzay aracı, üç kozmonottan oluşan uluslararası mürettebat ile Cumartesi günü başarılı şekilde Dünya'ya döndü.

Cumartesi günü Moskova saatiyle 10.17'de Kazakistan'daki Jezkazgan kenti yakınlarına iniş yapan uzay aracı, Rus kozmonot Oleg Novitskiy, Belaruslu uzay uçuşu katılımcısı Marina Vasilevskaya ve NASA astronotu Loral O'Hara'yı dünyaya geri getirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait bölümündeki Rassvet araştırma modülünden ayrılmış bulunan uzay aracı, yörüngeden çıkma ve Dünya'ya iniş prosedürlerini normal modda tamamladı.

Oleg Novitskiy ve Marina Vasilevskaya yörüngede 14 gün geçirirken, Loral O'Hara ise 204 günlük bir görevi tamamladı. Novitskiy dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirirken, uzayda geçirdiği toplam süre 545 güne ulaştı. Vasilevskaya ve O'Hara ise bu görevle ilk uzay uçuşlarını gerçekleştirmiş oldu.