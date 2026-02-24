Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Rusya, Zaporijya'da Rizdvyanka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?