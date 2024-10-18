Ruto, Kithure Kindiki'yi Yardımcısı Atadı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki'yi yardımcısı olarak atadığı bildirildi.
Meclis Başkanı Moses Wetangula, yaptığı açıklamada, Ruto'nun yeni yardımcısını seçtiği bilgisini paylaştı.
Wetangula, Devlet Başkanı Ruto'nun, İçişleri Bakanı Kindiki'yi yardımcısı olarak atadığını duyurdu.
Kindiki'nin, devlet başkanı yardımcısı olarak milletvekillerinin onayı için meclise sunulduğunu vurgulayan Wetangula, parlamento onayının yakında yapılacağını kaydetti.
Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, yolsuzluk, etnik bölünmeleri kışkırtmak ve hükümeti baltalamak gibi suçlamalar nedeniyle görevinden alınmıştı.
Gachagua, hakkındaki suçlamaların hepsini reddetmişti.
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