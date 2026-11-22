Rüzgarın etkisiyle Muş'ta bir binanın yangın merdiveni caddeye devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta gece etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, 12 katlı bir binanın yangın merdivenini yerinden koparıp caddeye devirdi. Devlet Hastanesi çevresinde yaşanan olayda merdivenin altında kalan bir otomobil ve bir iş yeri zarar gördü; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
12 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ YERİNDEN KOPTU
Muş'ta gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın yangın merdiveni yerinden kopup caddeye devrildi. Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşen olay sırasında yoldan geçen 1 otomobil merdivenin altında kaldı. Çevredeki 1 iş yerinde de hasar meydana geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı sacıyla kaplı yangın merdivenini kaldırıp yolu yeniden ulaşım için güvenli hale getirdi.
Kaynak: DHA
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