Ryabkov'dan ABD'ye Ukrayna Krizi Çağrısı

26.05.2026 22:55
Rusya, ABD'nin Ukrayna krizindeki sorumluluğunu hatırlattı ve müzakereler için diyalog çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki sorumluluğunun bilincinde olma çağrısında bulunarak, "Üzerimize düşeni yapmaya ve Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıları, somut anlaşmalarla uygulamaya hazırız." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da başlayan Uluslararası Güvenlik Forumu'nda gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca antlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD'nin bu teklifi reddettiğini kaydetti.

Ryabkov, "ABD'nin, bu teklifi reddetmesini endişeyle karşıladık. Bundan ziyade Washington, bu antlaşmanın sona ermesini memnuniyetle karşıladı. Önerilerimiz zaman kazandırarak, yapıcı adımların atılması için gerekli koşullar oluşturabilirdi. Ancak Washington, aceleci bir tercih yaptı." ifadelerini kullandı.

ABD ile stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda diyalog kurulması için gerekli koşulların oluşmadığını söyleyen Ryabkov, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Ryabkov, ABD'nin nükleer denemeleri başlatması ihtimaline ilişkin ise "Bu, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması için olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Böyle bir adım, zincirleme reaksiyona yol açacak, nükleer potansiyele sahip ülkelerin de tam kapsamlı denemeler yapmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun nükleer kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çeken Ryabkov, İngiltere ile Fransa'nın nükleer cephaneliklerini artırma ve nükleer silahların kullanımını koordineli planlama yönünde adımlar attığını söyledi.

Ryabkov, nükleer silaha sahip ülkeler arasında doğrudan askeri çatışma riskinin arttığına işaret ederek, "NATO'nun ülkemizle doğrudan çatışması tehlikesi giderek artıyor. Bu da nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışmanın yaşanması demek." diye konuştu.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın uygulanması önemini vurgulayan Ryabkov, bu antlaşmanın korunması için çabalayacağını dile getirdi.

"Avrupa, Ukrayna krizi bağlamında kışkırtıcı rol üstleniyor"

Ryabkov, Avrupalı ülkelerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını savunarak, "Onlar, Ukrayna krizi bağlamında kışkırtıcı rol üstleniyor ve gerginliğin artırılmasına yönelik stratejik riskler oluşturuyor." dedi.

ABD'nin söz konusu krizin çözüm sürecindeki rolünün önemini vurgulayan Ryabkov, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminden başka Avrupalıların (Rusya ve ABD arasında Alaska zirvesinde) Anchorage formülüne alternatifin olmadığını anlamasını sağlayabilecek güç yok. Eğer ABD yönetimi bu süreçten uzaklaşırsa, gelişmeleri baltalama ve raydan çıkarma girişimleri artacak. ABD'yi bu süreçteki sorumluluğunun bilincinde olmaya çağırıyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya ve Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşıları, somut anlaşmalarla uygulamaya hazırız."

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinden vazgeçmediklerini aktaran Ryabkov, ancak bu sürecin Washington'a bağlı olduğunun altını çizdi.

Ryabkov, Amerikan tarafı ile ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne dair yıl başından bu yana görüşmeler yaptıklarını, ancak Rus diplomatik mülküne el konulması ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması gibi konuların henüz çözülmediğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya telefon görüşmesinde, diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi tavsiye ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD'nin bu konuda sorumlu davranacağı umudunu paylaştı.

Kaynak: AA

