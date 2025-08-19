Ryazan'daki Fabrika Yangınında 23 Ölü

MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın orta kesimlerindeki Ryazan bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre tesisin bölgesel operasyon merkezi, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 134 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Merkezin açıklamasında yangının cuma sabahı Şilovskiy Bölgesi'ne bağlı Lesnoy kentindeki bir fabrikada çıktığı ifade edildi.
Olayla ilgili olarak fabrika güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma başlatıldı.
