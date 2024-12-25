Saadet Partisi Asgari Ücret İçin Meydanlara Çıkıyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu.

Arıkan, asgari ücretle ilgili değerlendirmeler için TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, belirlenen asgari ücret miktarının yetersiz olduğunu söyledi.

Cuma günü Saadet Partisi olarak tepkilerini dile getirmek için ülke genelinde sahalarda olacaklarını belirten Arıkan, "Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade edecek çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm asgari ücretlilerimizi cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ergün Atalay ise Arıkan'a teşekkürlerini iletirken, bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacaklarını bildirdi.