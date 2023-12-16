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Saadet Partisi, CHP'ye teşekkür etti

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetiminin bütçe görüşmelerinde desteklerini gösterdiği için teşekkür etti.

Saadet Partisi, CHP\'ye teşekkür etti
16.12.2023 - 19:27,
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey'in vefatının ardından TBMM'de Saadet Partisi Grubumuzun devam ederek bütçe görüşmelerinde sözlerini tamamlaması için büyük bir hassasiyet gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve CHP yönetimi ile kadrolarına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla, TBMM Grubu'nun sayı şartını sağlayamaması ve düşmesi üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın istifa ederek partiye katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaya, sosyal medya hesabında; şu mesajı paylaştı:

"Hoşgeldiniz değerli vekilim Ali Fazıl Kasap. Hasan Bitmez'in sözünün bitmemesi için gösterdiğiniz destek bizim için çok anlamlı. Saadet sözünü söylemeye devam edecek.

Milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey'in vefatının ardından TBMM'de Saadet Partisi Grubumuzun devam ederek bütçe görüşmelerinde sözlerini tamamlaması için büyük bir hassasiyet gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve CHP yönetimi ile kadrolarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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