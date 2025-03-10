Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Ziyaret Etti

(BALIKESİR) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında heyeti ile birlikte ziyaret etti.