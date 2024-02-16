Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul Adliyesi\'nde gerçekleşen terör saldırısı sonrası Başsavcı Şaban Yılmaz\'ı ziyaret etti

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, Başsavcı Yılmaz'ı ziyaretinden sonra terör saldırısının gerçekleştiği alanda açıklama yaptı.

Yılmaz'a geçmiş olsun ve başsağlığı dilediğinde bulunduğunu belirten Aydın, " Türkiye'de yargının tam bağımsız olması, tam hukuk ve tam adalet halinin insanlarımızın hem özgürlük hem de refah artışına doğrudan etki edeceğine olan inancımızı öteden beri ifade ediyoruz. Yargı camiamızın en güzel, en faydalı çalışmalar yapmalarını temenni ediyoruz. Ülkemizi devletimizi terör belasından koruması için cenabı haktan niyazda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın daha sonra beraberindeki partililerle İstanbul Barosunu ziyaret etti.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.