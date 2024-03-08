Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'un çocuklarına karanlık emelleri olanlara izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'un çocuklarına karanlık emelleri olanlara izin vermeyeceğiz

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul'un çocuklarına yönelik karanlık emelleri olanlara izin vermeyeceklerini belirtti. Aydın, yabancı elçiliklerin bu faaliyetleri fonlamasını ifşa etmeye ve durdurmaya talip olduğunu söyledi.

08.03.2024 22:47  Güncelleme: 22:54
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, "Dosdoğru yöneteceğiz bu şehri dosdoğru... İstanbul'un çocukları ile ilgili karanlık emelleri olanlara hiç acımayacağız" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, X hesabından "Dosdoğru yöneteceğiz bu şehri dosdoğru. İstanbul'un çocukları ile ilgili karanlık emelleri olanlara hiç acımayacağız. Sapkınlara izin vermeyeceğiz. Bu karanlığı fonlayanlar da hadlerini öğrenecekler" notuyla bir video paylaştı.

Aydın, videoda şunları ifade etti:

"İstanbul için yaşamsal bir mesele olduğunu düşündüğüm bir konuya değineceğim. Yavrularımız tehlike altındadır. İstanbul'un çocuklarına cinsiyetsizlik empoze edilmek isteniyor. Bu zaten uzun süredir diziler, müzikler, popüler kültür ile yapılıyordu. Ancak İstanbul'da tehlike artık çok daha büyük. İstanbul merkezli çok sayıda yabancı elçilik bu doğrultuda faaliyet gösteren dernekleri fonluyor. Büyük paralar veriyorlar. Hedef çocuklardır. Hedef sorunlu ailelerin savunmasız çocuklarıdır. 7 yaşındaki bir çocuğun aileden izinsiz cinsiyet değiştirebileceğini savunan dernekler var. Bu çocuklar İstanbul'a emanettir, bu çocuklar sahipsiz değildir. İstanbul'u yönetmeye talibim. Bu para akışını ifşa etmeye talibim. Bu para akışını kesmeye de talibim. Hiçbir elçilik bu şehirde bir daha haddini aşamayacaktır. Küresel çeteler İstanbul'un çocuklarına dadanamaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'un çocuklarına karanlık emelleri olanlara izin vermeyeceğiz - Son Dakika

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