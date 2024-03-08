Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'un çocuklarına karanlık emelleri olanlara izin vermeyeceğiz

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, "Dosdoğru yöneteceğiz bu şehri dosdoğru... İstanbul'un çocukları ile ilgili karanlık emelleri olanlara hiç acımayacağız" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, X hesabından "Dosdoğru yöneteceğiz bu şehri dosdoğru. İstanbul'un çocukları ile ilgili karanlık emelleri olanlara hiç acımayacağız. Sapkınlara izin vermeyeceğiz. Bu karanlığı fonlayanlar da hadlerini öğrenecekler" notuyla bir video paylaştı.

Aydın, videoda şunları ifade etti:

"İstanbul için yaşamsal bir mesele olduğunu düşündüğüm bir konuya değineceğim. Yavrularımız tehlike altındadır. İstanbul'un çocuklarına cinsiyetsizlik empoze edilmek isteniyor. Bu zaten uzun süredir diziler, müzikler, popüler kültür ile yapılıyordu. Ancak İstanbul'da tehlike artık çok daha büyük. İstanbul merkezli çok sayıda yabancı elçilik bu doğrultuda faaliyet gösteren dernekleri fonluyor. Büyük paralar veriyorlar. Hedef çocuklardır. Hedef sorunlu ailelerin savunmasız çocuklarıdır. 7 yaşındaki bir çocuğun aileden izinsiz cinsiyet değiştirebileceğini savunan dernekler var. Bu çocuklar İstanbul'a emanettir, bu çocuklar sahipsiz değildir. İstanbul'u yönetmeye talibim. Bu para akışını ifşa etmeye talibim. Bu para akışını kesmeye de talibim. Hiçbir elçilik bu şehirde bir daha haddini aşamayacaktır. Küresel çeteler İstanbul'un çocuklarına dadanamaz."