Saadet Partisi Liderinden İran'a Taziye Ziyareti

04.03.2026 12:59
Mahmut Arıkan, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için İran Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Dini Lider Ali Hamaney ve İranlılar için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Arıkan, "İran halkının acısını paylaşıyoruz. Bugün Amerika ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların hedefi sadece İran devleti değildir. Bu saldırılar tüm bölgeyi hedef almakta, amaç ise coğrafyamızı büyük bir kaosa sürüklemektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade tarafından karşılan Arıkan, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için açılan taziye defterini imzaladı. Arıkan, saldırılarda hayatını kaybeden İran vatandaşlarını rahmetle andıklarını belirterek İran devleti ve milletine başsağlığı dileklerini iletti. Arıkan, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Amerika ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların hedefi sadece İran devleti değildir"

"İslam Cumhuriyeti'ne taziye dileklerimizi iletmek için Büyükelçiliği ziyaret ettik. Başta Dini Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney olmak üzere İran'da hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. İran halkının acısını paylaşıyoruz. Bugün Amerika ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların hedefi sadece İran devleti değildir. Bu saldırılar tüm bölgeyi hedef almakta, amaç ise coğrafyamızı büyük bir kaosa sürüklemektir. Sadece İran değil, bütün bölge ülkeleri bu tehditle karşı karşıyadır. Siyonizmle iş birliği yapmanın büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu anlayışla hareket eden ülkeler, er ya da geç aynı tehditle yüzleşecektir."

"İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan ve hukuku yok sayan bir yaklaşımın bu coğrafyaya barış, huzur ya da demokrasi getirmesi mümkün değildir. Nitekim geçtiğimiz yıl haziran ayında ve bu yıl şubat ayında, müzakerelerin sürdüğü dönemlerde dahi saldırılar gerçekleştirilmiştir. Hukuksuz saldırıları bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Bölge ülkelerinin, İran'a yönelik bu hukuksuzluk karşısında her zamankinden daha güçlü bir dayanışma sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, bugün İran'ın karşı karşıya kaldığı tablo yarın başka ülkelerin kapısını çalacaktır. İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

