Saadet Partisi'nden Engelli Bakanlığı Açıklaması

09.05.2026 00:42
Mahmut Arıkan, engelliler için Bakanlık kuracaklarını duyurdu, üç temel ilkeye vurgu yaptı.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin düzenlediği çalıştayda iktidar olmaları halinde, 'Engelli Bakanlığı'nı kuracaklarını açıkladı.

Saadet Partisi Sosyal İşler Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde "Engellerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve farklı engelli gruplarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, engelli vatandaşlar için kurulacak yeni düzenin merkezinde erişilebilirlik, bağımsız yaşam ve onurlu katılım olmak üzere üç temel ilkenin yer alacağını belirtti. Sorunların çözümü için cesaretini ortaya koyabilecek bir iradeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arıkan, iktidarlarında bu iradeyi tahsis edeceklerini dile getirdi.

"TASARRUF ENGELLİNİN HAKKINDAN YAPILMAZ"

İktidar olmaları halinde engelli desteklerinin tasarruf tedbirleri dışında tutulacağının altını çizen Arıkan, "Tasarruf engellinin hakkından yapılmaz" prensibinin devlet yönetiminde kalıcı bir ilke olacağını kaydetti. Bütün engelli vatandaşların en az asgari ücret düzeyinde gelir elde etmelerini temin edeceklerini açıklayan Arıkan, engelli bireylerin bakımını üstlenen ebeveyn ve yakınlarının haklarının da devlet sorumluluğuyla teslim edileceğini bildirdi. Arıkan ayrıca, kamuoyunda tartışılan ÖTV ve KDV muafiyeti meselelerinin kalıcı bir çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bir toplumun kalitesinin, en güçlülerin hızıyla değil, en zor yürüyen insanların nasıl yol aldığıyla ölçüleceğini aktaran Arıkan, devletin şefkatini ve şehirlerin ahlakını 2026 Türkiye'sinde yeniden inşa edeceklerini belirtti.

ENGELLİLER İÇİN ÜÇ TEMEL İLKE: ERİŞİLEBİLİRLİK, BAĞIMSIZ YAŞAM, ONURLU KATILIM

Arıkan, devlet olmanın hamasi konuşmalarla değil, bir engelli vatandaşın kamu binalarına ne kadar rahat girip çıktığıyla anlaşılacağını ifade etti. Bu konunun bir yardım meselesi olmadığını, 85 milyon insana eşit şartlarda yaşam imkanı sunmanın idarecilerin temel görevi olması gerektiğini belirten Arıkan, engelliler için kurulacak düzenin merkezinde erişilebilirlik, bağımsız yaşam ve onurlu katılım olmak üzere üç temel ilkenin yer alacağını dile getirdi.

TALEPLER RAPORLAŞTIRILIP EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin ile Engelliler Komisyonu Başkanı İsrafil Bayrakçı, katılımcıların sorunlarını dinleyerek eylem planları hazırlayacaklarını aktardı. Tekin, 85 milyon vatandaşa huzurlu bir yaşam sunmanın ve engellilerin bu imkanlardan eşit yararlanmasını sağlamanın sosyal devletin sorumluluğu olduğunu belirtirken; Bayrakçı ise Milli Görüş partilerinin bugüne kadar toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi engellilere de pozitif ayrımcılık yaptığını vurguladı.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın da katıldığı programda, Saadet Partisi iktidarında, sahadan alınan verilerle konuşulan tüm bu sorunların icraata ve uygulamaya geçeceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

