Şabanözü\'nde Anaokulu Öğrencilerinin Çalışmalarının Sergisi Açıldı

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Şabanözü'nde anaokulu öğrencilerinin okul dönemi boyunca hazırladıkları çalışmaların sergisi açıldı.

Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim, el işi ve farklı eserlerin bulunduğu sergi için açılış töreni düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen açılışın ardından Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Urhan, öğrencilerin eserlerini çok beğendiğini belirterek başarılarının devamını diledi.