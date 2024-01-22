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Suudi Arabistan'ın SABIC şirketi, Çin'deki petrokimya kompleksine yatırım kararı aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın SABIC şirketi, Çin'deki petrokimya kompleksine yatırım kararı aldı

Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu (SABIC), Çin'in Fujian eyaletinde bulunan bir petrokimya kompleksine 6,4 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Projenin tamamlanmasıyla yılda 1,8 milyon ton etilen üretimi gerçekleştirilecek ve komplekste diğer ürünleri üreten tesisler de yer alacak. Projenin inşaatının 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Suudi Arabistan\'ın SABIC şirketi, Çin\'deki petrokimya kompleksine yatırım kararı aldı
22.01.2024 - 18:24,
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RİYAD, 22 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu (SABIC), Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan bir petrokimya kompleksine nihai yatırım kararı aldı.

Suudi Basın Ajansı'nın Pazartesi günkü haberine göre, 6,4 milyar ABD doları tutarında yatırım yapılacak olan projenin yılda 1,8 milyon ton etilen üretmesi bekleniyor. Komplekste ayrıca etilen glikol, polietilen, polipropilen ve polikarbonat gibi ürünler üreten bir dizi tesis de yer alacak.

SABIC Fujian Petrokimya Limited Şirketi, projeyi Fujian eyaletinin Gulei kentinde kurmaya başlama kararı aldı. Şirket, tamamı SABIC'e ait bir yan kuruluş olan SABIC Endüstriyel Yatırım Şirketi ile Çin'in Fujian Petrokimya Limited Şirketi arasında yüzde 51'e 49'luk hisse paylaşımına dayanan ortak bir girişim.

Habere göre proje inşaatının 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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