Saçlarını Kanser Hastalarına Bağışladı

ANKARA'da lenf kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Özlem Deniz (26), saçlarını, hastalık sürecinde kendisine peruk desteği sağlayan Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'ne (BİNSENDER) bağışladı. Deniz, "Saçlarım inşallah çok mutlu olacak birine gider" dedi.

Ankara'da özel bir bankanın iletişim hizmetleri servisinde çalışan Özlem Deniz'e, 2017 yılında nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede lenfoma teşhisi konuldu. Ardından tedaviye alınan Deniz, Temmuz 2019'da gerçekleştirilen otolog kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu ancak hastalık 7 ay sonra nüksetti. 2021 yılının mart ayında ise Deniz'e babasından allojenik kök hücre nakli gerçekleştirildi. Bir yıl boyunca 12 kür kemoterapi gören Deniz'in sonuçları Temmuz 2023'te temiz çıktı. Deniz, tedavi sürecinde kaybettiği saçlarına, hastalığı atlattıktan sonra tekrar kavuştu. Deniz, sağlıkla uzayan saçlarını, kanser nedeniyle saçını kaybeden hastalara peruk yapılması için Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'ne bağışladı.

'EVDE DURMAK İNSANI YIPRATIYOR'

Deniz, 17 yaşındayken hastalandığını belirterek, "Sürekli nefes darlığım vardı. Hastaneye gidiyordum, çeşitli tedaviler uygulanıyordu ancak bir türlü düzelmiyordum. Önce astım, sonra farklı hastalıklar düşünüldü. Daha sonra lenfoma teşhisi konuldu ve tedaviye başladım. 2019'un temmuz ayında ilk naklimi oldum. Bir süre iyiydim ancak hastalığım nüksetti. 2021 Mart ayında ikinci naklimi oldum. Sonrasında 1 yıl boyunca ayaktan kemoterapi almaya devam ettim. Şimdi ise düzenli kontrollere gidiyorum. Çalışmayı ve bir şeylerle ilgilenmeyi seviyorum. Evde durmak insanı yıpratıyor ve düşüncelere sürüklüyor. Çok küçük yaşta hasta olduğum için arkadaşlarım dışarıda hayatlarına devam ederken ben hastanede oluyordum. Kendimi orada soyutlaştırıyordum. Hastalığım düzelince hemen iş aramaya başladım. Yaklaşık 2,5 yıldır müşteri hizmetlerinde çalışıyorum" diye konuştu.

'PERUK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ'

Saçlarını bağışlama fikrinin uzun zamandır aklında olduğunu anlatan Deniz, "Saçlarım çıktığında direkt uzatıp Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'nin kurucu başkanı Çiğdem Kuzucu'ya vermeyi düşündüm. Çünkü onun hastalara gerçekten dokunduğunu biliyorum. Başka bir kurum hiç düşünmedim. Benden de başka birine gitsin, en azından mutlu olsun istedim. Saç olmayınca insan kendini tuhaf hissediyor. Çünkü sürekli sende olan bir şey bir anda yok oluyor. Üstelik görünür bir durum. Bu nedenle peruk benim için çok değerliydi. Hastalık sürecimde Çiğdem abla bana çok destek oldu. Doktorum beni onunla tanıştırdı. O dönem çok üzülüyordum, ağlıyordum. Çiğdem abla her zaman yanımda oldu. Ne zaman bir sorunum olsa arayabiliyorum. Maddi ve manevi olarak destek verdi. Bana cesaret verdi. Hayatımda annemden sonra en büyük destekçilerimden biri oldu" dedi.

'SAÇLARIM İNŞALLAH ÇOK MUTLU OLACAK BİRİNE GİDER'

Kendisine bağışlanan peruğun moral kaynağı olduğunu söyleyen Deniz, "Çiğdem abla saçlarımın döküldüğü dönemde bana 2 peruk verdi. Çok mutlu oldum. Her gün takıyordum, örüyordum, yanımda yatırıyordum. Hatta bir gün hemşirem peruğu yatağımda görünce çok şaşırmıştı. O peruk hala bende. İlk günden beri saçlarımı uzatıp bağışlamayı istiyordum. Şimdi bunu gerçekleştirdim. Bağışçı olmak istedim. İnşallah çok mutlu olacak birine gider" diye konuştu.

Özlem Deniz, ayrıca kök hücre ve saç bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara bağışçı olmaları çağrısında bulundu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,