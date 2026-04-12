Sadık Albayrak, 'Son Devir Osmanlı Uleması' Külliyatının Hikâyesini Anlattı

Araştırmacı, yazar, gazeteci ve mütefekkir Sadık Albayrak, yarım asrı aşan emeğiyle hazırladığı 'Son Devir Osmanlı Uleması' külliyatının hikâyesini anlattı. Albayrak, külliyatı yazma fikrinin 1970'li yıllarda şekillendiğini belirterek, İstanbul'da kalıp ilim yapmayı tercih ettiğini ve bu kararın eserin başlangıcı olduğunu söyledi.

Albayrak, İstanbul Müftülüğü'ndeki Şer'iye Sicilleri arşivinde çalışmaya başladığını, eski yazıyı burada öğrendiğini ve ilk cildi tamamladığını anlattı. Ancak kitabın yayımlanma sürecinde engellerle karşılaştığını, kurumların destek vermemesi üzerine kendi imkânlarıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Beş yıl gece gündüz çalışarak, babasının arsasını satıp kâğıt alarak ilk cildi bastığını ve zamanla eseri 9 cilde çıkardığını ifade etti.

Albayrak, külliyatın ulemanın ilim hayatı, toplumdaki rolü ve vatan müdafaasındaki önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Ayrıca, çalışmanın Cumhuriyet dönemindeki kültürel kırılmaya işaret ettiğini ve bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Meşihat Arşivi'nde uzun yıllar çalıştığını, burada belgeleri ihmalden kurtarıp incelediğini anlatarak, arşivlerin bir medeniyet hafızası taşıdığını dile getirdi.

Akademik kariyer yerine araştırma yolunu seçtiğini belirten Albayrak, Batı merkezli tarih anlatısına itiraz ederek Anadolu'daki canlı ilim hayatına dikkat çekti. Yazarlığa başladığı dönemin entelektüel ortamını anlattı ve bazı eserleri nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, Harf Devrimi sonrası yaşanan kültürel kopuşu değerlendirdi.