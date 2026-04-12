Sadık Albayrak, 'Son Devir Osmanlı Uleması' Külliyatının Hikâyesini Anlattı

12.04.2026 21:00
Araştırmacı Sadık Albayrak, 'Son Devir Osmanlı Uleması' adlı külliyatını oluşturma sürecini ve Osmanlı ulemasının ilmî hayatındaki rolünü anlattı. Yıllar süren özverili çalışma ile bu eseri 9 cilt olarak tamamlayan Albayrak, Cumhuriyet dönemindeki kültürel kırılmalara da değindi.

Araştırmacı, yazar, gazeteci ve mütefekkir Sadık Albayrak, yarım asrı aşan emeğiyle hazırladığı 'Son Devir Osmanlı Uleması' külliyatının hikâyesini anlattı. Albayrak, külliyatı yazma fikrinin 1970'li yıllarda şekillendiğini belirterek, İstanbul'da kalıp ilim yapmayı tercih ettiğini ve bu kararın eserin başlangıcı olduğunu söyledi.

Albayrak, İstanbul Müftülüğü'ndeki Şer'iye Sicilleri arşivinde çalışmaya başladığını, eski yazıyı burada öğrendiğini ve ilk cildi tamamladığını anlattı. Ancak kitabın yayımlanma sürecinde engellerle karşılaştığını, kurumların destek vermemesi üzerine kendi imkânlarıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Beş yıl gece gündüz çalışarak, babasının arsasını satıp kâğıt alarak ilk cildi bastığını ve zamanla eseri 9 cilde çıkardığını ifade etti.

Albayrak, külliyatın ulemanın ilim hayatı, toplumdaki rolü ve vatan müdafaasındaki önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Ayrıca, çalışmanın Cumhuriyet dönemindeki kültürel kırılmaya işaret ettiğini ve bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Meşihat Arşivi'nde uzun yıllar çalıştığını, burada belgeleri ihmalden kurtarıp incelediğini anlatarak, arşivlerin bir medeniyet hafızası taşıdığını dile getirdi.

Akademik kariyer yerine araştırma yolunu seçtiğini belirten Albayrak, Batı merkezli tarih anlatısına itiraz ederek Anadolu'daki canlı ilim hayatına dikkat çekti. Yazarlığa başladığı dönemin entelektüel ortamını anlattı ve bazı eserleri nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, Harf Devrimi sonrası yaşanan kültürel kopuşu değerlendirdi.

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
